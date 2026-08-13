Играли с порохом: в Одесской области троих детей госпитализировали с ожогами
Происшествие случилось днем 12 августа в одном из сел Буджакской громады в Болградском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
О случившемся правоохранителям сообщила мать одного из пострадавших.
Предварительно установлено, что двое 14-летних и один 13-летний мальчики играли в заброшенном доме, где нашли коробку с охотничьим порохом. Во время игр дети подожгли вещество, в результате чего оно мгновенно вспыхнуло. Все трое подростков получили ожоги разной степени.
"Скорая" доставила пострадавших в больницу, медики устанавливают точную степень тяжести их травм.
Полицейские выясняют все детали происшествия.
Семьи мальчиков на учетах в социальных службах не состояли.
Напомним, поздно вечером 21 июля в Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током.