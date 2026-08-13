Фото: полиция

Происшествие случилось днем 12 августа в одном из сел Буджакской громады в Болградском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О случившемся правоохранителям сообщила мать одного из пострадавших.

Предварительно установлено, что двое 14-летних и один 13-летний мальчики играли в заброшенном доме, где нашли коробку с охотничьим порохом. Во время игр дети подожгли вещество, в результате чего оно мгновенно вспыхнуло. Все трое подростков получили ожоги разной степени.

"Скорая" доставила пострадавших в больницу, медики устанавливают точную степень тяжести их травм.

Полицейские выясняют все детали происшествия.

Семьи мальчиков на учетах в социальных службах не состояли.

Напомним, поздно вечером 21 июля в Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током.