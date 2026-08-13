Ночная атака БпЛА на Измаил: часть города без света
В ночь на 13 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Измаилу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РВА и мэр Измаила Андрей Абрамченко.
После завершения обстрела все профильные и аварийные службы сразу же приступили к ликвидации последствий атаки.
В результате повреждения электросетей юго-восточная часть города осталась без света. Специалисты ДТЭК проводят аварийно-восстановительные работы.
Объекты водоснабжения и водоотведения Измаила переведены в резервные источники энергопитания.
Напомним, в ночь на 13 августа российские войска нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре.
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