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В ночь на 13 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Измаилу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РВА и мэр Измаила Андрей Абрамченко.

После завершения обстрела все профильные и аварийные службы сразу же приступили к ликвидации последствий атаки.

В результате повреждения электросетей юго-восточная часть города осталась без света. Специалисты ДТЭК проводят аварийно-восстановительные работы.

Объекты водоснабжения и водоотведения Измаила переведены в резервные источники энергопитания.

Напомним, в ночь на 13 августа российские войска нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре.