Войска РФ сбросили КАБы на Запорожский район: разрушены дома
Утром 13 августа российские управляемые авиабомбы ударили по селу Новоивановка Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки разрушены и повреждены жилые дома.
Получил ранение 65-летний мужчина. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 962 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району один человек погиб, еще трое получили ранения.
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