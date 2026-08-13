Фото: ОВА

В ночь на 13 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались три района

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Каменском районе враг ударил по Криничанской громаде. Повреждены автомобили. Пострадали трое мужчин – 34-летний гражданский в тяжелом состоянии госпитализирован. Еще двое пострадавших 37 и 45 лет будут лечиться амбулаторно.

На Никопольщине под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Поврежден гараж и машины. Ранения получили двое мужчин 22 и 36 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Павлограде повреждена инфраструктура, на месте возник пожар.

Напомним, в ночь на 13 августа вражеская армия нанесла удар по Измаильскому району Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре.