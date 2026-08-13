Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 462 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1310 оккупантов, три танка, три бронемашины, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО, одно средство ПВО, 1634 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 474 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске в Республике Татарстан.