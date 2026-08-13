Силы обороны ликвидировали за сутки более 1300 российских оккупантов – Генштаб
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 462 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1310 оккупантов, три танка, три бронемашины, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО, одно средство ПВО, 1634 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 474 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске в Республике Татарстан.
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Дроны, политика и деньги: как изменился характер войны и что ждет Украину
13 августа 2026, 08:33Ночная атака БпЛА на Измаил: часть города без света
13 августа 2026, 08:25Силы ПВО обезвредили 111 из 133 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
13 августа 2026, 08:11Вражеские удары по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, пятеро раненых
13 августа 2026, 07:58На Сумщине в результате вражеских атак пострадали семь человек
13 августа 2026, 07:31Оккупанты нанесли почти 1000 ударов по Запорожской области: есть погибший и раненые
13 августа 2026, 07:20Ночной удар по Одесщине: россияне атаковали портовую инфраструктуру
13 августа 2026, 07:06"Я готовлюсь в суд": жена известного ведущего заявила об избиении в браке
13 августа 2026, 01:55Песня певицы FIINKA напугала россиян
13 августа 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »