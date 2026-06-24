Украинские военные накрыли россиян мощным огнем из РСЗО
Украинские военные показали эксклюзивные кадры боевой работы по расчету реактивной системы залпового огня RAK-SA-12. На видео можно увидеть, как окупантов накрывают огнем
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "МЕСТЬ", работающих на Слобожанском направлении.
"Наши воины работают четко, быстро и филигранно. Быстрое развертывание, точная наводка, залп – и очередная порция окупантов вместе с их техникой превращается в пепел. Ночная тьма лишь подчеркивает яркую и смертоносную красоту украинской артиллерии", - говорят военные.
Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.