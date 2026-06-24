13:35  24 июня
В Сумской области устроили "путешествия" для уклонистов за 11 тысяч долларов
11:37  24 июня
ДТП с туристическим автобусом в Хмельницкой области: подробности от полиции
09:17  24 июня
Пошел рыбачить: на Черниговщине в озере утонул 14-летний парень
UA | RU
UA | RU
24 июня 2026, 17:50

Украинские военные накрыли россиян мощным огнем из РСЗО

24 июня 2026, 17:50
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Украинские военные показали эксклюзивные кадры боевой работы по расчету реактивной системы залпового огня RAK-SA-12. На видео можно увидеть, как окупантов накрывают огнем

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "МЕСТЬ", работающих на Слобожанском направлении.

"Наши воины работают четко, быстро и филигранно. Быстрое развертывание, точная наводка, залп – и очередная порция окупантов вместе с их техникой превращается в пепел. Ночная тьма лишь подчеркивает яркую и смертоносную красоту украинской артиллерии", - говорят военные.

Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники военные оккупанты
Пограничники уничтожили технику и средства связи оккупантов на Юге
24 июня 2026, 12:30
На Харьковщине пограничники сорвали попытку оккупантов форсировать реку
23 июня 2026, 21:00
Украинские военные нанесли удар по логистике оккупантов на Запорожском направлении
23 июня 2026, 11:40
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В Житомирской области 14-летний мальчик спас друга, который тонул в пруду
24 июня 2026, 18:40
В Кировоградской области разоблачена схема хищения 2,8 млн грн на ремонте площади
24 июня 2026, 18:28
В Херсоне разоблачили схему хищения 3,1 млн грн на строительстве школьного укрытия
24 июня 2026, 17:59
В Херсонской области российские войска обстреляли команду гуманитарного разминирования
24 июня 2026, 17:48
В Херсонской области разоблачили подрядчика и инженера на хищении почти полмиллиона
24 июня 2026, 17:30
Бывший чиновник Тернопольского горсовета "раздал" коммунальную землю частным лицам
24 июня 2026, 16:59
В Харьковской области разоблачили заместителя директора центра занятости на растрате средств
24 июня 2026, 16:47
Вражеский удар по Конотопу: из-за атаки БпЛА по гражданской инфраструктуре есть раненые
24 июня 2026, 16:35
ТОП-7 эргономичных кресел для удаленной работы в 2026 году: от бюджетных до премиум-моделей
24 июня 2026, 16:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Валерий Пекар
Игорь Луценко
Виктор Ягун
Все блоги »