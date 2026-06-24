Пограничники уничтожили технику и средства связи оккупантов на Юге
Пилоты дронов ГПСУ продолжают успешно уничтожать цели врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Бойцы поразили лодку, автомобиль, наземный роботизированный комплекс, а также пять антенн связи россиян.
В ГПСУ отмечают, что такие удары сокращают возможности врага и ослабляют его логистику и связь.
Напомним, военно-Морские силы ВС Украины совместно с ГУР уничтожили три морских безэкипажных катера россиян.
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