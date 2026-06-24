Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Бойцы поразили лодку, автомобиль, наземный роботизированный комплекс, а также пять антенн связи россиян.

В ГПСУ отмечают, что такие удары сокращают возможности врага и ослабляют его логистику и связь.

Напомним, военно-Морские силы ВС Украины совместно с ГУР уничтожили три морских безэкипажных катера россиян.