На Харьковщине пограничники сорвали попытку оккупантов форсировать реку

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На Волчанском направлении оккупанты пытаются наладить переправы через реку Волча. Пограничники показали, как наши защитники атаковали врага

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Россияне хотят форсировать реку Волча, чтобы закрепиться на новом рубеже. Однако украинская бригада "Форпост" следит за каждым движением противника. Украинские защитники уничтожают российскую технику еще на подходе к воде.

"Когда враг пытается навести переправу – пограничники напоминают, что за ним внимательно наблюдают, а противоположный берег остается для оккупантов недостижимым", - говорят военные.

Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.