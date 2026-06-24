Українські військові накрили росіян потужним вогнем із РСЗВ
Українські військові показали ексклюзивні кадри бойової роботи розрахунку реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12. На відео можна побачити, як окупантів накривають вогнем
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА", які працюють на Слобожанському напрямку.
"Наші воїни працюють чітко, швидко та філігранно. Швидке розгортання, точне наведення, залп – і чергова порція окупантів разом із їхньою технікою перетворюється на попіл. Нічна темрява лише підкреслює яскраву та смертоносну красу української артилерії", - кажуть військові.
Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.