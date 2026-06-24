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24 червня 2026, 17:50

Українські військові накрили росіян потужним вогнем із РСЗВ

24 червня 2026, 17:50
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Фото: ДПСУ
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Українські військові показали ексклюзивні кадри бойової роботи розрахунку реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12. На відео можна побачити, як окупантів накривають вогнем

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА", які працюють на Слобожанському напрямку.

"Наші воїни працюють чітко, швидко та філігранно. Швидке розгортання, точне наведення, залп – і чергова порція окупантів разом із їхньою технікою перетворюється на попіл. Нічна темрява лише підкреслює яскраву та смертоносну красу української артилерії", - кажуть військові.

Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.

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