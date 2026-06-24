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24 июня 2026, 07:36

Временно оккупированный Севастополь остался без света после атаки дронов

24 июня 2026, 07:36
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Фото: соцсети
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Временно оккупированный Севастополь в ночь на 24 июня остался без электроснабжения после массированной атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру города

Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов были повреждены объекты энергетики, из-за чего город временно полностью обесточен.

По информации очевидцев и мониторинговых ресурсов, взрывы в разных районах оккупированного Крыма раздавались всю ночь. Одной из главных целей атаки, вероятно, стала Балаклавская теплоэлектростанция, являющаяся одним из ключевых энергетических объектов полуострова.

Сейчас масштабы повреждений устанавливаются. Представители оккупационной администрации призывают местных жителей экономно использовать заряд мобильных телефонов и ожидать возобновления электроснабжения.

Помимо Севастополя взрывы ночью также слышали в районах Бахчисарая, Керчи и вблизи горы Ай-Петри, где расположена радиолокационная станция радиотехнического батальона Воздушно-космических сил РФ.

Официального подтверждения причин взрывов и информации о масштабах повреждений из независимых источников пока нет.

Напомним, 22 июня, подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

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