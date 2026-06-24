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24 червня 2026, 07:36

Тимчасово окупований Севастополь залишився без світла після атаки дронів

24 червня 2026, 07:36
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Фото: соцмережі
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Тимчасово окупований Севастополь у ніч на 24 червня залишився без електропостачання після масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру міста

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ударів було пошкоджено об’єкти енергетики, через що місто тимчасово повністю знеструмлене.

За інформацією очевидців і моніторингових ресурсів, вибухи в різних районах окупованого Криму лунали протягом усієї ночі. Однією з головних цілей атаки, ймовірно, стала Балаклавська теплоелектростанція, яка є одним із ключових енергетичних об’єктів півострова.

Наразі масштаби пошкоджень встановлюються. Представники окупаційної адміністрації закликають місцевих жителів економно використовувати заряд мобільних телефонів та очікувати на відновлення електропостачання.

Крім Севастополя, вибухи вночі також чули в районах Бахчисарая, Керчі та поблизу гори Ай-Петрі, де розташована радіолокаційна станція радіотехнічного батальйону Повітряно-космічних сил РФ.

Офіційного підтвердження причин вибухів та інформації про масштаби пошкоджень з незалежних джерел наразі немає.

Нагадаємо, 22 червня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

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