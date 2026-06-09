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09 июня 2026, 13:38

86 тысяч литров фальсификата: полиция раскрыла схему с топливом на Киевщине

09 июня 2026, 13:38
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного производства и реализации топлива на территории Киевской области и города Киева

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, группа лиц организовала подпольное производство бензина и дизельного топлива с последующим сбытом через сеть автозаправочных станций, а также непосредственно населению.

Для изготовления фальсифицированного топлива злоумышленники смешивали низкооктановое сырье со специальными присадками для повышения октанового числа и добавляли красители, чтобы придать продукции вид топлива известных производителей.

Реализация осуществлялась как через стационарные АЗС, так и транспортных средств, переоборудованных под мобильные мини-заправки.

В ходе расследования установлены четыре места изготовления и хранения фальсифицированного топлива, а также десять автозаправочных станций, покупавших незаконно изготовленную продукцию.

Правоохранители провели 41 санкционированный обыск. В результате изъято более 86 тысяч литров топлива стоимостью более 7 миллионов гривен, финансовую документацию, печати, черновые записи, технику, носители информации, транспортные средства и денежные средства в украинской и иностранной валюте на сумму почти 900 тысяч гривен.

Среди изъятого – бензин разных марок, дизельное топливо, резервуары для хранения и образцы нефтепродуктов, направленные на экспертизу.

Подозрение сообщено восьми участникам преступной группы – организатору, менеджеру предприятия, бухгалтеру, доверенному лицу и четырем водителям, которые обеспечивали перевозку и сбыт топлива.

Шесть фигурантов задержаны. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества и проведении экспертиз.

Напомним, на Буковине правоохранители прекратили работу двух незаконных автозаправочных станций, где продавали суррогатное дизельное топливо по заниженным ценам и без сертификатов качества. Нелегальные заправки работали на территории Путильской и Рукшинской общин.

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