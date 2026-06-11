В Украине подорожала земля: в каких регионах дороже

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Средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине за четыре месяца этого года выросла. Цены больше уже на 12,9% больше, чем были в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, темпы подорожания несколько замедлились из-за более высокой базы сравнения. При этом прогнозируется, что в 2026 году стоимость земли может вырасти еще на 8-18%.

Самым дорогим земельные участки объединены в Ивано-Франковской и Киевской областях, где средняя цена превысила 75 тысяч гривен. Это на 26%, чем было в прошлом году. Также наблюдается рост цен в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях благодаря высокому плодородию почв и относительно благоприятным условиям для ведения агробизнеса.

При этом восточные и южные регионы находятся под давлением военных рисков. Там цены ниже, чем в других регионах из-за угроз безопасности, заминирования территорий.

Напомним, в прошлом году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров.