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23 червня 2026, 13:00

Ціни на бензин в Україні: чи очікувати здешевлення

23 червня 2026, 13:00
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Фото з відкритих джерел
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Перспектива зниження напруги на Близькому Сході сприяє зниженню цін на нафту. Експерт пояснив, чи вплине це на цінники на українських АЗС

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса вважає, що найближчим часом пальне в Україні буде дешевше завдяки тому, що світові ціни на нафту падають. На його думку, це позитивно вплине на економіку та зменшить інфляційний тиск. Проте очікувати, що ціни на інші товари завдяки цьому впадуть, на думку фахівця, не варто.

"Ціни на бензин повернуться, точно знизяться. Коли рік починався, Brent був 63 долари, зараз 79. Тобто до цін січня не повернеться, але ціни на бензин знизяться", - вважає економіст.

Станом на 23 червня середні ціни на українських АЗС такі:

  • Бензин А-95 преміум – 78,83 гривні за літр (+51 копійка проти 19 червня);
  • Бензин А-95 – 74,71 гривні за літр (-1 копійка);
  • Бензин А-92 – 68,88 гривні за літр (-1 копійка);
  • Дизельне паливо – 78,49 гривні за літр (-81 копійка);
  • Газ авто­мобільний – 42,24 гривні за літр (-23 копійки).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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