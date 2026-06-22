Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині

Фото: ДПСУ

Військові завдали ударів по окупантах на фронті. Захисники показали відео з потужними атаками по ворогу

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу військових комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України. Вони виконують бойові завдання на Харківщині.

Під час чергової роботи захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.

"Завдяки професійним діям операторів безпілотних систем, якісній аеророзвідці та точному наведенню ударних засобів військовослужбовці "Шквалу" своєчасно виявляють ворожі цілі та ефективно знищують техніку, польові укриття й засоби зв’язку противника", - кажуть військові.

Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.