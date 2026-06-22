Атака на российскую столицу: десятки дронов и сбои в работе аэропортов

Фото: соцсети

В ночь на понедельник, 22 июня, российскую столицу атаковали около шести десятков беспилотников. В результате в московских аэропортах вводились временные ограничения в работе

Об этом сообщали мэр Москвы Сергей Собянин, российские СМИ и Telegram-каналы, передает RegioNews.

По словам Собянина, начиная с 3:02 по киевскому времени, якобы осуществлялось обезвреживание дронов. В течение часа он сообщил о 27 беспилотниках, а затем – еще о 32.

В то же время в Росавиации заявили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский". В аэропорту "Шереметьево" ограничения в работе ввели еще раньше – после 2:30.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространяли видео с пролетами дронов и звуками взрывов.

В то же время российские власти традиционно не сообщают о возможных последствиях на земле, ограничиваясь заявлениями о "работе экстренных служб на местах падения обломков".

Напомним, на прошлой неделе украинские дроны дважды атаковали Московский НПЗ. Президент Зеленский отметил, что это ответ на российские удары по украинским городам и общинам и частью действий против объектов, обеспечивающих российскую военную машину.