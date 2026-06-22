Атака на російську столицю: десятки дронів і збої в роботі аеропортів

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У ніч на понеділок, 22 червня, російську столицю атакували близько шести десятків безпілотників. Унаслідок цього в московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження в роботі

Про це повідомляли мер Москви Сергій Собянін, російські ЗМІ та Telegram-канали, передає RegioNews.

За словами Собяніна, починаючи з 3:02 за київським часом, нібито здійснювалося знешкодження дронів. Протягом години він повідомив про 27 безпілотників, а згодом – ще про 32.

Водночас у Росавіації заявили про призупинення роботи московських аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський". В аеропорту "Шереметьєво" обмеження в роботі запровадили ще раніше – після 2:30.

У соціальних мережах і Telegram-каналах поширювали відео з прольотами дронів та звуками вибухів.

Водночас російська влада традиційно не повідомляє про можливі наслідки на землі, обмежуючись заявами про "роботу екстрених служб на місцях падіння уламків".

Нагадаємо, минулого тижня українські дрони двічі атакували Московський НПЗ. Президент Зеленський зазначив, що це є відповіддю на російські удари по українських містах і громадах та частиною дій проти об’єктів, які забезпечують російську військову машину.