Фото: ВМС ВСУ

В ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены три гражданских торговых судна, направлявшихся в украинские порты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ и вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития громад и территорий Алексея Кулебу.

В результате удара беспилотника возник масштабный пожар на судне VICTRESS под флагом Панамы (судовладелец Турция). На борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии. К сожалению, погиб 58-летний повар судна, гражданин Египта.

Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние. Моряки были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Экипажи катеров ВМС ВСУ провели спасательную операцию и эвакуировали иностранцев.

Кроме этого, этой ночью россияне атаковали суда под флагами Палау и Белиза. К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение.

"Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты – это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и нуждаются в решительной реакции международного сообщества", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, вечером 18 июня российские беспилотники атаковали два иностранных гражданских судна в акватории Черного моря. На одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом получили ранения три члена экипажа.