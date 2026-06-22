Фото: ВМС ЗСУ

У ніч на 22 червня внаслідок атаки російських безпілотників були уражені три цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ та віцепрем'єр-міністра із відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Внаслідок удару безпілотника виникла масштабна пожежа на судні VICTRESS під прапором Панами (судновласник Туреччина). На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. На жаль, загинув 58-річний кухар судна, громадянин Єгипту.

Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан. Моряки були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Екіпажі катерів ВМС ЗСУ провели рятувальну операцію та евакуювали іноземців.

Окрім цього, цієї ночі росіяни атакували судна під прапорами Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух.

"Це черговий воєнний злочин росії. Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути – це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці й потребують рішучої реакції міжнародної спільноти", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, ввечері 18 червня російські безпілотники атакували два іноземних цивільних судна в акваторії Чорного моря. На одному з суден внаслідок атаки загинув член екіпажу, ще двоє отримали поранення. На іншому зазнали поранень троє членів екіпажу.