Враг атаковал Запорожье дронами: есть попадания в логистический центр, трое раненых
Российские войска атаковали город Запорожье дронами. Известно о попадании в здание логистического оператора, ранены
Об этом сообщил написавший начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Русский дрон ударил по зданию логистического оператора. Известно о по меньшей мере трех травмированных", - сообщил Федоров.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении дронов и пусках КАБов в направлении города.
Напомним, что в среду, 18 июня, около 23:00 российские войска атаковали беспилотником Запорожья .
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