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19 июня 2026, 12:14

В Харькове умер еще один спасатель, раненный во время повторного российского удара

19 июня 2026, 12:14
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В Харькове скончался спасатель ГСЧС Николай Деркач, который получил тяжелые ранения во время повторного российского обстрела в ночь на 15 июня

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Николай Деркач был начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части и имел звание майора службы гражданской защиты. Ему было 48 лет.

В ночь русской атаки спасатель выполнял служебные обязанности и помогал людям после вражеского удара. Во время повторного обстрела он получил тяжелые ранения.

Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. У погибшего остались дочь и мать.

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего спасателя и почтили его память.

Николай Деркач стал шестой жертвой российского удара по Харькову. Ранее в результате атаки погибли спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко, а также главный специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

Напомним, ночью 15 июня в Харькове в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию. Было известно, что погибли четверо спасателей ГСЧС, еще девять получили ранения. Погибшие – бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города.

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