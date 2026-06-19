В Харькове умер еще один спасатель, раненный во время повторного российского удара

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове скончался спасатель ГСЧС Николай Деркач, который получил тяжелые ранения во время повторного российского обстрела в ночь на 15 июня

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Николай Деркач был начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части и имел звание майора службы гражданской защиты. Ему было 48 лет.

В ночь русской атаки спасатель выполнял служебные обязанности и помогал людям после вражеского удара. Во время повторного обстрела он получил тяжелые ранения.

Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. У погибшего остались дочь и мать.

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего спасателя и почтили его память.

Николай Деркач стал шестой жертвой российского удара по Харькову. Ранее в результате атаки погибли спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко, а также главный специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

Напомним, ночью 15 июня в Харькове в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию. Было известно, что погибли четверо спасателей ГСЧС, еще девять получили ранения. Погибшие – бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города.