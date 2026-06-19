После удара РФ по Харькову под завалами обнаружили фрагменты тела

Фото: Прокуратура Украины

Во время аварийно-спасательных работ на месте ночного авиационного удара по Холодногорскому району Харькова под завалами разрушенного здания обнаружены фрагменты тела человека

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, остатки принадлежат мужчине. Личность погибшего устанавливается.

Попадание зафиксировано по частному жилому сектору и складскому зданию. По предварительным данным, в момент удара внутри находился телохранитель предприятия, связь с ним отсутствует.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, российские войска ночью 19 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали мирные жители и повреждены десятки частных домов.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате российского авиаудара возросло до девяти человек, среди которых четверо детей.