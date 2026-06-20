РФ атакувала Україну майже сотнею безпілотників: ППО збила 92 цілі

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 червня російські війська атакували Україну 99 ударними безпілотниками різних типів. Зокрема, ворог застосував дрони Shahed, "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 92 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях. Також у трьох місцях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, 20 червня російські війська вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова, пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.