Цены на горючее снова рухнули: какие ценники на украинских АЗС
В Украине на фоне войны на Ближнем Востоке меняются цены на топливо. Правительство ввело определенные меры, чтобы не произошло резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 19 июня средние цены на топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,32 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,72 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,89 гривны за литр;
- дизтопливо – 79,30 гривны за литр;
- автогаз – 42,47 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
АМКУ не обнаружил сговора на рынке топлива, но призвал АЗС снизить ценыВсе новости »
18 июня 2026, 09:28Инфляция в Украине замедлилась: что больше всего подорожало
09 июня 2026, 23:3586 тысяч литров фальсификата: полиция раскрыла схему с топливом на Киевщине
09 июня 2026, 13:38
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Ведущая Леся Никитюк показала первую фотосессию ее маленького сына
20 июня 2026, 00:35Незнакомец трогал за грудь в поезде: в Киеве ищут мужчину, который добивался пассажирки
19 июня 2026, 23:40В Киеве полицейский потребовал 2 тысячи долларов за то, чтобы отказаться от электронного браслета
19 июня 2026, 23:15В Харькове вражеский БпЛА попал в гражданский автомобиль, есть жертвы
19 июня 2026, 22:58В Харькове отправили в СИЗО иностранку, хранившую полкилограмма психотропов
19 июня 2026, 22:24В Киевской области собаки убили пенсионерку
19 июня 2026, 22:20В Одессе судили мужчину, который "сливал" россиянам данные об ВСУ
19 июня 2026, 22:00Унесло в открытое море: в Одесской области спасатели ищут 11-летнюю девочку
19 июня 2026, 21:54Вражеский удар по Запорожью: уже 10 раненых, среди них полицейский
19 июня 2026, 21:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все блоги »