Ціни на пальне знову рухнули: які цінники на українських АЗС
В Україні на тлі війни на Близькому Сході змінюються ціни на пальне. Уряд запровадив певні заходи, щоб не сталось різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 19 червня середні ціни на пальне в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,32 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,72 гривні за літр;
- бензин А-92 – 68,89 гривні за літр;
- дизпальне – 79,30 гривні за літр;
- автогаз – 42,47 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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