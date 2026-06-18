Українські прикордонники "відправили на звалище" техніку росіян на Курщині

Фото: ДПСУ

Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як атакували російську техніку дронами

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців "Сталевого кордону" у складі Сил оборони України. Вони виконують бойові завдання на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

"Минулої доби пілоти знищили 4 укриття та вполювали 2 транспортних засоби. Також бійці відправили на звалище 2 антени, "муром" і зробили 4-х окупантів не здатними продовжувати загарбницькі дії", - розповіли військові.

Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.