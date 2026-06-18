В Украину вернули тела 522 погибших украинцев

Фото: Telegram/Координационный штаб

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 522 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает RegioNews.

В дальнейшем следователи вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Возвращение тел произошло в рамках совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - подчеркнули в Коордштабе.

Напомним, в мае Украина провела очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого вернули тела и останки 528 погибших защитников.

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