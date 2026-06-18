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18 червня 2026, 14:55

В Україну повернули тіла 522 загиблих українців

18 червня 2026, 14:55
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Фото: Telegram/Координаційний штаб
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За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Надалі слідчі разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Повернення тіл відбулося в межах спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.

"Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – наголосили в Коордштабі.

Нагадаємо, в травні Україна провела черговий репатріаційний захід, за результатами якого повернули тіла та останки 528 загиблих захисників.

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