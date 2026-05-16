Украина провела очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого вернули тела и останки 528 погибших защитников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В ближайшее время следователи совместно с экспертами МВД проведут все необходимые ДНК-экспертизы для идентификации репатриированных тел. После этого погибших защитников передадут семьям для похорон.

Возвращение павших героев является результатом координационной работы Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, ГУР, МВД, Нацполиции, ГСЧС, пограничников и других ведомств сектора безопасности и обороны.

Напомним, 15 мая состоялся первый этап обмена пленными по формуле "1000 на 1000" . Домой вернулись 205 воинов ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Большинство из них – это защитники Мариуполя и "Азовстали" , пробывшие в плену четыре года.