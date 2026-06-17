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17 июня 2026, 12:45

Жилье, выплаты и социальные гарантии для военных: что гарантирует государство

17 июня 2026, 12:45
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Фотоколлаж: veteran.com.ua
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Военнослужащие и их семьи имеют право на ряд государственных льгот и гарантий – от обеспечения жильем и финансовой помощи до социальной защиты и образовательных льгот для детей

Как передает RegioNews, юрист Мукачевской ячейки ГО "Захист Держави" разъяснил, какие именно жилищные, финансовые и социальные льготы предусмотрены для военнослужащих и членов их семей.

По его словам, военные имеют право на ряд жилищных гарантий, в частности взятие на квартирный учет, обеспечение жильем или компенсацию за аренду жилья.

Также предусмотрена финансовая поддержка, включающая единовременные денежные пособия, различные виды компенсаций и материальную помощь в сложных жизненных обстоятельствах.

Среди социальных гарантий – льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, медицинское обеспечение и образовательные льготы для детей военнослужащих.

Отдельно определены гарантии для членов семей военных в случае гибели, инвалидности или попадания военнослужащего в плен.

В ГО "Захист Держави" призывают обращаться за консультациями и следить за обновлениями актуальных новостей, изменений в законодательстве и разъяснений для граждан.

Контакты для обращений:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7
  • Мукачево, ул. Недецеи, 11А
  • Виноградов, ул. Шевченко, 88
  • или по тел.: 0 800 33 2929

Напомним, ранее юрист Обуховского районного отделения ГО "Захист Держави" рассказала, как действовать в случае потери документов на квартиру, дом или земельный участок.

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