Что делать, если потеряли документы на недвижимость: пошаговая инструкция

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Утрата документов на квартиру, дом или земельный участок не означает утрату права собственности

Об этом сообщили в ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

В то же время, отсутствие правоустанавливающих документов может создать немало проблем для владельца недвижимости.

В частности, без надлежащим образом оформленных документов невозможно продать или подарить имущество, могут возникнуть трудности с оформлением наследства и подтверждением права собственности.

Кроме того, процедура восстановления документов часто требует дополнительного времени и средств.

Особенно актуальным этот вопрос остается для владельцев недвижимости, права на которые были оформлены до 2013 года, когда в Украине еще не функционировал современный электронный реестр прав.

Что делать в случае потери документов на недвижимость, куда обращаться за их восстановлением, какие документы необходимо подготовить и как действовать, если получить дубликат невозможно – на эти и другие вопросы ответила юрист Обуховского районного отделения ГО "Захист Держави" Оксана Дорошенко.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" объясняли, какие есть правила по снятию с регистрации бывших собственников жилья. Эксперты рассказали, в каких случаях это можно сделать без их согласия.