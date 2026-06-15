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15 июня 2026, 17:30

Как общаться с военными бережно и с уважением

15 июня 2026, 17:30
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В ОО "Захист держави" рассказали, как следует строить коммуникацию с войсками. Психологиня поделилась важными рекомендациями

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews

Война изменяет восприятия, которые могут быть привычными для гражданских. Для безопасной коммуникации следует опираться на понимание, отзывчивость и уважение к личным границам собеседника. Психологиня Елена Славина рассказала об особенностях взаимодействия с военнослужащими и ветеранами:

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ОО "Захист держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.

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