Продажа авто "по доверенности": как не остаться с чужими штрафами
Передача автомобиля по генеральной доверенности не является юридическим изменением владельца. В таком случае официальным владельцем транспортного средства остается предыдущий автовладелец, а значит – на него продолжают полагаться все юридические последствия
Об этом сообщает ГО "Захист Держави", передает RegioNews.
О рисках такой практики и способах защиты рассказала юрист Каменец-Подольского районного отделения ГО "Захист Держави" Марина Глезова.
Основные риски для владельца авто
По словам юриста, самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы после передачи авто по доверенности:
- штрафы с камер автофиксации поступают на имя владельца, указанного в техпаспорте, а не фактического водителя;
- в случае ДТП или других инцидентов юридическая ответственность может оставаться за владельцем автомобиля;
- в случае потери контакта с пользователем автомобиля владелец не имеет доступа к его персональным данным через сервисные центры МВД.
Юрист отмечает: доверенность только предоставляет право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.
Как аннулировать доверенность
Если на имя владельца начинают поступать штрафы или возникают другие проблемы, можно отменить доверенность:
- обратиться к нотариусу (желательно к тому, кто удостоверял документ);
- подать заявление об отмене доверенности, после чего данные вносятся в Единый реестр;
- сообщить человеку, которому была выдана доверенность;
- отправить сообщение в сервисный центр МВД, чтобы исключить регистрационные действия с авто.
Как контролировать штрафы
Специалисты советуют регулярно проверять информацию об авто через официальные сервисы:
- приложение "Дия";
- электронный кабинет водителя на портале МВД;
- мобильные приложения и Telegram-боты для проверки штрафов;
- номером авто и данными техпаспорта.
В то же время, в случае быстрой уплаты штрафа в течение 10 банковских дней действует скидка 50%. После этого срока неуплата может привести к принудительному взысканию через исполнительную службу и блокировку счетов.
ГО "Захист Держави" призывает граждан внимательно относиться к оформлению сделок с транспортными средствами и при необходимости обращаться за юридической помощью:
- г. Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 42/1;
- г. Шепетовка: ул. Соборности, 6А;
- г. Каменец-Подольский: ул. И. Мазепы, 40/62.
Юридическая поддержка: +380 66 004 14 46. Горячая линия: 0 800 33 29 29.
Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" объясняли, какие есть правила по снятию с регистрации бывших собственников жилья. Эксперты рассказали, в каких случаях это можно сделать без их согласия.