Продажа авто "по доверенности": как не остаться с чужими штрафами

Фото: ГО "Захист держави"

Передача автомобиля по генеральной доверенности не является юридическим изменением владельца. В таком случае официальным владельцем транспортного средства остается предыдущий автовладелец, а значит – на него продолжают полагаться все юридические последствия

Об этом сообщает ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

О рисках такой практики и способах защиты рассказала юрист Каменец-Подольского районного отделения ГО "Захист Держави" Марина Глезова.

Основные риски для владельца авто

По словам юриста, самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы после передачи авто по доверенности:

штрафы с камер автофиксации поступают на имя владельца, указанного в техпаспорте, а не фактического водителя;

в случае ДТП или других инцидентов юридическая ответственность может оставаться за владельцем автомобиля;

в случае потери контакта с пользователем автомобиля владелец не имеет доступа к его персональным данным через сервисные центры МВД.

Юрист отмечает: доверенность только предоставляет право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.

Как аннулировать доверенность

Если на имя владельца начинают поступать штрафы или возникают другие проблемы, можно отменить доверенность:

обратиться к нотариусу (желательно к тому, кто удостоверял документ);

подать заявление об отмене доверенности, после чего данные вносятся в Единый реестр;

сообщить человеку, которому была выдана доверенность;

отправить сообщение в сервисный центр МВД, чтобы исключить регистрационные действия с авто.

Как контролировать штрафы

Специалисты советуют регулярно проверять информацию об авто через официальные сервисы:

приложение "Дия";

электронный кабинет водителя на портале МВД;

мобильные приложения и Telegram-боты для проверки штрафов;

номером авто и данными техпаспорта.

В то же время, в случае быстрой уплаты штрафа в течение 10 банковских дней действует скидка 50%. После этого срока неуплата может привести к принудительному взысканию через исполнительную службу и блокировку счетов.

ГО "Захист Держави" призывает граждан внимательно относиться к оформлению сделок с транспортными средствами и при необходимости обращаться за юридической помощью:

г. Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 42/1;

г. Шепетовка: ул. Соборности, 6А;

г. Каменец-Подольский: ул. И. Мазепы, 40/62.

Юридическая поддержка: +380 66 004 14 46. Горячая линия: 0 800 33 29 29.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" объясняли, какие есть правила по снятию с регистрации бывших собственников жилья. Эксперты рассказали, в каких случаях это можно сделать без их согласия.