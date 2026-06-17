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17 червня 2026, 12:45

Житло, виплати та соціальні гарантії для військових: що гарантує держава

17 червня 2026, 12:45
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Фотоколаж: veteran.com.ua
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Військовослужбовці та їхні родини мають право на низку державних пільг і гарантій – від забезпечення житлом і фінансової допомоги до соціального захисту та освітніх пільг для дітей

Як передає RegioNews юрист Мукачівського осередку ГО "Захист Держави" роз’яснив, які саме житлові, фінансові та соціальні пільги передбачені для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

За його словами, військові мають право на низку житлових гарантій, зокрема взяття на квартирний облік, забезпечення житлом або компенсацію за оренду помешкання.

Також передбачена фінансова підтримка, яка включає одноразові грошові допомоги, різні види компенсацій та матеріальну допомогу у складних життєвих обставинах.

Серед соціальних гарантій — пільги на оплату житлово-комунальних послуг, медичне забезпечення та освітні пільги для дітей військовослужбовців.

Окремо визначені гарантії для членів сімей військових у разі загибелі, інвалідності або потрапляння військовослужбовця у полон.

У ГО "Захист Держави" закликають звертатися за консультаціями та стежити за оновленнями щодо актуальних новин, змін у законодавстві та роз’яснень для громадян.

Контакти для звернень:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7
  • Мукачево, вул. Недецеї, 11А
  • Виноградів, вул. Шевченка, 88
  • або за тел.: 0 800 33 2929

Нагадаємо, раніше юристка Обухівського районного осередку ГО "Захист Держави" розповіла, як діяти у разі втрати документів на квартиру, будинок чи земельну ділянку.

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