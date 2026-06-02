Как восстановить документы на недвижимость, утраченные во время войны
Многие украинцы во время эвакуации потеряли документы на жилье или землю. Это не означает утрату собственности, однако такие документы необходимо восстановить
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Представитель ОО "Захист держави" Хмельницкой области Александр Штойко рассказал, что делать в случае, если потеряны документы на недвижимость.
- Если документы были выданы до 1 января 2013: необходимо обратиться к государственному регистратору, который поднимет архивные данные из Реестра или Земельного кадастра. Эта процедура длится до пяти рабочих дней.
- Если документы были выданы после 1 января 2013: данные уже есть в электронном Госреестре. Для получения подъемника достаточно обратиться в ближайший ЦНАП или нотариус.
Какие документы нужно иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- заявление;
- квитанцию об уплате админсбора;
- повреждены оригиналы/копии (если они сохранились).
Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.
01 июня 2026
