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17 червня 2026, 11:32

Що робити, якщо втратили документи на нерухомість: покрокова інструкція

17 червня 2026, 11:32
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Втрата документів на квартиру, будинок чи земельну ділянку не означає втрату права власності

Про це повідомили в ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Водночас відсутність правовстановлюючих документів може створити чимало проблем для власника нерухомості

Зокрема, без належно оформлених документів неможливо продати або подарувати майно, можуть виникнути труднощі з оформленням спадщини та підтвердженням права власності.

Крім того, процедура відновлення документів часто потребує додаткового часу та коштів.

Особливо актуальним це питання залишається для власників нерухомості, права на яку були оформлені до 2013 року, коли в Україні ще не функціонував сучасний електронний реєстр речових прав.

Що робити у разі втрати документів на нерухомість, куди звертатися за їх відновленням, які документи необхідно підготувати та як діяти, якщо отримати дублікат неможливо – на ці та інші запитання відповіла юристка Обухівського районного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Дорошенко.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" пояснювали, які є правила щодо зняття з реєстрації колишніх власників житла. Експерти розповіли, в яких випадках це можна зробити без їхньої згоди.

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ГО Захист Держави документи юрист Нерухомість земля квартира майно
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