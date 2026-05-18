Как снять бывших владельцев жилья с регистрации без их согласия: юрист дал разъяснение

Фото из открытых источников

Юрист объяснил, какие есть правила по снятию с регистрации бывших собственников жилья. Эксперт рассказал, в каких случаях это можно сделать без их согласия

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Постановлением КМУ № 265 от 7.02.22 г. владельцы жилья имеют право на снятие лица с регистрации без его согласия. Для этого собственник жилья подает следующие документы в орган регистрации или ЦНАП:

Паспорт владельца жилья;

документ, подтверждение права собственности;

Если заявление подает представитель – подтверждение;

Квитанцию об уплате админ.сбора (на каждого человека).

Если с регистрации снимаются родители , то ребенок снимается с регистрации вместе с ними. Однако в случае, если владельцем жилья является один из родителей ребенка, требуется согласие другого.

При этом снять с регистрации по заявлению владельца невозможно в случае, если это лицо:

другим совладельцем;

ребенком-сиротой или ребенком на попечении (без согласия органов опеки);

ребенком, зарегистрированным в жилье одного из родителей/законного представителя, являющихся владельцами жилья.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.