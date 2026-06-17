Федоров розповів, хто з військових зможе звільнитися зі служби та коли

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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що з кінця осені поточного року може розпочатися процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають на службі з 2022 року або раніше

Про це Федоров повідомив в інтерв’ю ТСН, передає RegioNews.

За його словами, відповідні рішення оформлюватимуться указом президента, який матиме пріоритет над умовами підписаних контрактів.

Механізм звільнення базуватиметься на двох ключових критеріях – загальній тривалості служби, починаючи з 2014 року, та кількості бойових днів.

Федоров зазначив, що військові з великою кількістю бойових днів, зокрема ті, хто служить з 2022 року, потенційно можуть бути включені до перших етапів звільнення наприкінці року.

"Ми не можемо відпустити відразу всіх, хто воює з 2022 року, інакше фронт просто обвалиться. На цих людях зараз тримається війна, вони є скелетом нашої армії. Але вони не повинні бути заручниками системи. Тож ми робимо цей перший етап трансформації, щоб дати їм надію, гроші і перспективу звільнення", – сказав він.

Він уточнив, що процес звільнення координуватиме Генеральний штаб ЗСУ на основі даних про тривалість служби та кількість бойових днів. Також планується створення спеціального калькулятора, який дозволить військовослужбовцям розрахувати орієнтовний термін звільнення.

Міністр додав, що черговість і кількість військових, яких звільнятимуть щомісяця, залежатиме від ситуації на фронті та мобілізаційних потреб.

Для військових, які підпадуть під звільнення, передбачається шестимісячна відстрочка від повторного призову. Крім того, кожен день участі у бойових діях може додатково подовжувати цей термін.

Федоров також наголосив, що навіть у разі підписання нових контрактів, у разі потрапляння до списків на звільнення, перевагу матиме указ президента.

Нагадаємо, у Верховній Раді вже найближчими тижнями можуть бути зареєстровані законопроєкти, що стосуються підвищення виплат військовослужбовцям та визначення конкретних строків служби.