До суду скерували обвинувальний акт стосовно власника "Фінанси і кредит" Жеваго

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НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Йдеться про справу щодо хабарництва

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Костянтина Жеваго обвинувачують у наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду в обмін на ухвалення рішення на його користь у господарській справі.

"У 2002 році обвинувачений придбав 40,19 % акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним", - говорять правоохоронці.

Нагадаємо, у Франції колишній народний депутат України, бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру, у справі про виведення понад 519 млн грн.

Як відомо, восени 2025 року суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну. Це була друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.