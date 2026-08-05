Массированный удар РФ по Киеву и Киевщине: 17 погибших, 44 пострадавших – Зеленский

Фото: ГСЧС Киева

В результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, российская атака была масштабной.

Президент отметил, что основными целями ударов стали складские помещения гражданских предприятий, объекты инфраструктуры и железнодорожная станция. Среди поврежденных объектов – пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданская логистика.

Зеленский подчеркнул, что системы перехвата баллистических ракет могли бы спасти жизнь людей, погибших в результате атаки.

Он призвал международных партнеров ускорить поставки средств противоракетной обороны и усилить санкционное давление на Россию, в частности, в отношении предприятий, производящих баллистическое оружие.

"Значительная часть российских производств баллистики до сих пор не под санкциями. Нужны новые шаги от G7 и ЕС", – заявил президент.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. По информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали.

В Броварском районе обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи атакованных логистических центров. Электропоезд задержался , люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс. Известно о 8 погибших.

В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26, сообщалось об одном погибшем человеке.