В Киевской области через Telegram торговали "путешествиями" для уклонистов

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В мессенджере Telegram организаторы схемы предлагали мужчинам "помощь" в пересечении границы. Они определяли точку сбора, а затем на автомобиле доставляли клиентов в границу. Свои "услуги" они оценили в 2000 долларов.

"Проведя ряд оперативных мероприятий правоохранители задержали в процессуальном порядке одного из фигурантов — 21-летнего жителя города Львов "на горячем" при попытке незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу за пределами пунктов пропуска", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.