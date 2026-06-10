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10 июня 2026, 20:20

В Киевской области через Telegram торговали "путешествиями" для уклонистов

10 июня 2026, 20:20
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Фото: Национальная полиция
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В Киевской области разоблачили организаторов очередной схемы для пересечения границы. Злоумышленники искали "клиентов" через Telegram

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В мессенджере Telegram организаторы схемы предлагали мужчинам "помощь" в пересечении границы. Они определяли точку сбора, а затем на автомобиле доставляли клиентов в границу. Свои "услуги" они оценили в 2000 долларов.

"Проведя ряд оперативных мероприятий правоохранители задержали в процессуальном порядке одного из фигурантов — 21-летнего жителя города Львов "на горячем" при попытке незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу за пределами пунктов пропуска", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.

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