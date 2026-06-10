Наехал на пограничника во время бегства: в Одесской области задержали водителя BMW

Фото: ГНСУ

На одном из контрольных постов на транзитном участке автодороги "Одесса – Рени" 31-летний водитель автомобиля BMW во время проверки документов пытался скрыться и наехал на пограничника

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Отмечается, что при проверке документов у мужчины сработала база данных по его нахождению в розыске из-за нарушения правил военного учета.

После получения информации о необходимости дополнительной проверки водитель проигнорировал законные требования военнослужащего Государственной пограничной службы по остановке транспортного средства. Он предпринял попытку побега, резко развернул автомобиль и наехал на пограничника.

В результате инцидента военнослужащий получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Правонарушителя вскоре задержали в поселке Сарат Белгород-Днестровского района.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что мужчина является обвиняемым по делу о разбойном нападении и в день инцидента должен был явиться в суд.

По факту травмирования военнослужащего возбуждено уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также на задержанного составлен административный протокол по ст. 185-10 КУоАП.

Напомним, во Львовской области водитель умышленно сбил полицейского. Во время патрулирования правоохранители заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Во время проверки документов он специально наехал на автомобиле Skoda Superb на 28-летнего полицейского и уехал в неизвестном направлении.