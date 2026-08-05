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Утром 5 августа российские войска нанесли удары по Новобаварскому и Холодногорскому районам Харькова. В результате вражеской атаки пострадали 9 человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Новобаварском районе враг ударил по гражданскому предприятию – пострадали пять человек. Также острую реакцию на стресс испытали две женщины.

В Холодногорском районе поврежден частный дом и автомобиль. В этом районе пострадали два человека: мужчине и женщине, подвергшейся острой реакции на стресс, медицинскую помощь оказали на месте.

На местах попаданий работают все профильные и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий.

Напомним, в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.