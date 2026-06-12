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12 июня 2026, 16:56

Экоцид в трёх областях: раскрыты схемы "чёрных лесорубов" на сумму 37 млн грн

12 июня 2026, 16:56
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Фото: Офис Генерального прокурора
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При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры в трех областях прекращено масштабное уничтожение лесных массивов

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В суд направлены обвинительные акты в отношении участников незаконных рубок и должностных лиц, организовавших или допустивших их проведение, еще одному лесничему сообщено о подозрении. В целом уничтожено более 4,5 тыс. деревьев, а нанесенный государству ущерб превышает 36 млн грн.

В Полтавской области в суд передано дело в отношении двух мужчин, которые в течение мая 2025 - февраля 2026 года незаконно вырубили более 500 деревьев на территории регионального ландшафтного парка "Диканский" и ботанического заказника "Пидваровский". Нанесенный окружающей среде ущерб составляет более 12 млн грн. Прокуроры также заявили гражданские иски об их возмещении.

В Прикарпатье при процессуальном руководстве экологических прокуроров сообщено о подозрении исполняющему обязанности лесничего Нижнеберезовского лесничества. По данным следствия, из-за служебной халатности чиновника на подчиненной территории незаконно срубили 125 деревьев. Размер ущерба превышает 11,4 млн грн.

В Киевской области в суд направлены обвинительные акты в отношении семи бывших руководителей и работников государственных лесохозяйственных предприятий и должностных лиц органов управления.

Следствие установило, что в 2017-2020 годах они организовали схему незаконных рубок в Оливском агролесничестве, скрывая в документации сведения, требующие проведения оценки влияния на окружающую среду. В результате было уничтожено 3 867 деревьев, а ущерб государству превысил 13 млн грн.

Напомним, что в Кировоградской области сообщили о подозрении директору строительных компаний. Его подозревают в дерзком захвате заповедных земель и уничтожении местной флоры.

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