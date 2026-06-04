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04 июня 2026, 17:59

В Кировоградской области будут судить застройщика за уничтожение памятника природы "Дубы-великаны"

04 июня 2026, 17:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Кировоградской области сообщили о подозрении директору строительных компаний. Его подозревают в дерзком захвате заповедных земель и уничтожении местной флоры

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве прокуроров Знаменской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору двух строительных компаний, которого следствие считает причастным к незаконному захвату части заповедной территории и вырубке деревьев в ботаническом памятнике природы "Дубы-великаны" в Знаменке.

По данным следствия, во время строительных работ мужчина отгородил металлическим забором и фактически присоединил к арендованному участку часть земель природно-заповедного фонда. Кроме того, на территории памятника природы было спилено пять акаций и клен, еще одно дерево повреждено. После этого древесину распилили и вывезли.

Также правоохранители установили, что во время работ спецтехникой поврежден поврежденный и травяной покров заповедной территории. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, по выводам экспертов превышает 1,8 млн гривен.

Мужчине инкриминируют самовольные занятия земельного участка в охранной зоне, незаконную порубку деревьев на территории природно-заповедного фонда и повреждение объекта природно-заповедного фонда.

Напомним, что в Днепропетровской области следователи сообщили о подозрении мужчине за незаконное завладение земельным участком.

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