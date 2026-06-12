Екоцид у трьох областях: викрито схеми "чорних лісорубів" на 37 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

До суду скеровано обвинувальні акти щодо учасників незаконних рубок та посадовців, які організували або допустили їх проведення, ще одному лісничому повідомлено про підозру. Загалом знищено понад 4,5 тис. дерев, а завдані державі збитки перевищують 36 млн грн.

На Полтавщині до суду передано справу щодо двох чоловіків, які протягом травня 2025 – лютого 2026 років незаконно вирубали понад 500 дерев на території регіонального ландшафтного парку "Диканський” та ботанічного заказника "Підварівський”. Завдані довкіллю збитки становлять понад 12 млн грн. Прокурори також заявили цивільні позови про їх відшкодування.

На Прикарпатті за процесуального керівництва екологічних прокурорів повідомлено про підозру виконувачу обов’язків лісничого Нижньоберезівського лісництва. За даними слідства, через службову недбалість посадовця на підпорядкованій території незаконно зрубали 125 дерев. Розмір збитків перевищує 11,4 млн грн.

На Київщині до суду скеровано обвинувальні акти щодо семи колишніх керівників і працівників державних лісогосподарських підприємств та посадовців органів управління.

Слідство встановило, що у 2017–2020 роках вони організували схему незаконних рубок в Оливському агролісництві, приховуючи в документації відомості, які потребували проведення оцінки впливу на довкілля. Внаслідок цього було знищено 3 867 дерев, а збитки державі перевищили 13 млн грн.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині повідомили про підозру директору будівельних компаній. Його підозрюють у зухвалому захопленні заповідних земель та знищенні місцевої флори.