ВАКС знову не пускає Кириленка за кордон: екс-очільник ОВА хотів до Франції

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ВАКС не дозволив колишньому очільнику Донецької ОВА виїхати за кордон. Варто зазначити, що Павла Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), передає RegioNews.

Чиновник просив у суду дозвіл на виїзд до Франкції, щоб відвідати засідання комітету Організації економічного співробітництва та розвитку у сфері конкурентного права. Коли суд уточнив, чи може Кириленко передати ці повновашення заступникам голови АМКУ, він заявляв, що традиційно відомство на міжнародній арені представляє він.

За словами Кириленка, європейські партнери нібито готові вести діалог виключно з керівниками органів. При цьому ВАКС запропонував підписати всі потрібні документи дистанційно, як це часто робить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Як доказ необхідності поїздки закордон Кириленко надав до суду відповідне доручення щодо представлення інтересів України. Прокурор заперечувала проти задоволення такого клопотання, оскільки надані стороною захисту документи не містили інформації, про те, що лише Павло Кириленко може представляти Україну на цій конференції", - кажуть у ВАКС.

Проте суд відмовив і не надав дозвіл на поїздку. Слід зазначити, що це сталось уже не вперше: минулого року Киреленку теж відмовляли у поїздці за кордон.

Що відомо про справу Павла Кириленка

14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро повідомило голові АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.

За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020–2023 роки), Кириленко набув 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні. Заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за посадовця внесла компанія Едуарда Мкртчана.

Вже у червні 2025 року НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.