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10 июня 2026, 17:35

Коррупция на оборонке: НАБУ разоблачило схему хищения запчастей к бронетехнике

10 июня 2026, 17:35
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Фото: НАБУ
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НАБУ и САП разоблачили масштабную схему хищения военного имущества. Известно, что одним из участников схемы был заместитель командира

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в течение 2022-2024 годов группа компаний и ФЛП, фактически подконтрольная двум лицам, поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике. Речь шла о товаре более чем на 350 миллионов гривен.

При этом не было легальных источников происхождения этого продукта. Часть поставленных запчастей хранилась ранее в военной части Харьковской области. Их списали еще в начале полномасштабной войны якобы как "уничтоженное в результате российских ракетно-бомбовых ударов".

"Реализации преступного замысла способствовал бывший заместитель командира воинской части. За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн грн", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

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