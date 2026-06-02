Более 100 миллионов на защите энергетики: прокуратура раскрыла схему чиновников

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Правоохранители разоблачили растрату бюджетных средств при строительстве инженерно-технической защиты электрической подстанции в Закарпатье. Эта подстанция относится к объектам критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, бывший руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области подписывал документы с завышенными ценами на строительные материалы. В частности, стоимость специальных инструментов для выполнения работ в документах превышала рыночную более чем в пять раз.

По выводам экспертизы, в результате схемы государство потеряло 104,9 миллиона гривен. Во время обушек нашли документы, свидетельствующие о том, что чиновник знал фактическую стоимость материалов.

"Отдельно хочу отметить: хищение средств, выделенных на защиту критической инфраструктуры в условиях войны – это не просто коррупция. Это удар по устойчивости государства. Следствие продолжается. Устанавливаем всех причастных к схеме и роли каждого", - отметил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Напомним, ранее Хмельнитчине правоохранители объявили о подозрении еще пяти лицам, причастным к хищению более 2,6 млн грн при закупке жилья для многодетной семьи ВПЛ.