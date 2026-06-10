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10 червня 2026, 17:35

Корупція в оборонці: НАБУ викрило схему розкрадання запчастин до бронетехніки

10 червня 2026, 17:35
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Фото: НАБУ
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НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання військового майна. Відомо, що одним із учасників схеми був заступник командира

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2022–2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки. Йшлось про товар на понад 350 мільйонів гривень.

При цьому не існувало легальних джерел походження цього товару. Частина поставлених запчастин зберігалась раніше у військовій частині на Харківщині. Їх списали ще на початку повномасштабної війни нібито як "знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів".

"Реалізації злочинного задуму сприяв колишній заступник командира військової частини. За це отримав від організатора схеми неправомірну вигоду на суму щонайменше 2,8 млн грн", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

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